IPO-Studie 2018 der Kirchhoff Consult AG:

2018 war eines der besten Jahre für Börsengänge seit dem Neuen Markt - Positiver Ausblick für 2019

- Prime Standard verzeichnet 2018 doppelt so viele Börsengänge wie im Vorjahr und damit die höchste IPO-Zahl seit 2007

- Emissionsvolumen legt dank Milliarden-IPOs um mehr als das Dreifache zu und steigt auf das höchste Niveau seit der Jahrtausendwende

- Markt für neue Mittelstandsanleihen profitiert vom Immobilienboom in Deutschland

- Kirchhoff Consult erwartet für 2019 ebenfalls gutes IPO-Jahr bei anspruchsvollerem Umfeld

2018 war trotz der hohen Volatilität am Kapitalmarkt eines der besten Jahre für Börsengänge in Deutschland seit dem Neuen Markt. Das ist das Ergebnis der jährlich durchgeführten IPO-Studie der Hamburger Agentur für Finanz- und Unternehmenskommunikation Kirchhoff Consult. Demnach verdoppelte sich die Anzahl der IPOs (Initial Public Offering) im Börsensegment Prime Standard im Vergleich zum Vorjahr auf 16 und erreichte damit den höchsten Stand seit 2007, dem Jahr vor dem Ausbruch der Finanzkrise. Das Emissionsvolumen der IPOs stieg 2018 um mehr als das Dreifache auf 11,6 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,8 Mrd. Euro), das höchste Niveau seit dem Börsenboom um die Jahrtausendwende (2000: 31,9 Mrd. Euro in allen Segmenten). Unterdessen setzte auch der ...

