Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Lloyds auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Pence belassen. Trotz des Brexit seien die Aktienkurse der britischen Banken seit Jahresanfang nicht stärker gefallen als die der europäischen Konkurrenz, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Es gebe aber noch weiteres Abwärtspotenzial und die Kosten dürften steigen. Bei Lloyds und Barclays seien indes die Risiken im Unternehmenskundengeschäft sowie im Zusammenhang mit Neuwahlen in Großbritannien geringer als bei der Royal Bank of Scotland (RBS) und die Bewertungen günstiger./gl/ajx Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-12-06/14:32

ISIN: GB0008706128