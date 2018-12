Abkühlung auf dem chinesischen Automarkt, höhere Einfuhrzölle und sinkende Nachfrage nach Dieselautos in Europa wirken sich deutlich auf die Branche aus.

Der weltgrößte Autozulieferer Bosch rechnet für das kommende Jahr mit einer global stagnierenden Pkw-Produktion. "Das nächste Jahr wird verhalten, wir gehen aber nicht davon aus, dass es zu einem Abschwung kommt", sagte der Chef der Bosch-Autosparte "Mobility Solutions", Rolf Bulander, am Donnerstag in Stuttgart. Es sei eher mit Stagnation der Automobilproduktion zu rechnen angesichts der Marktabkühlung in China, dem weltweit größten Automarkt.

Dort habe es in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...