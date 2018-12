gamigo AG veröffentlicht Anleihen-Prospekt und beantragt die Zulassung ihrer Anleihen an der Nasdaq Stockholm DGAP-Ad-hoc: gamigo AG / Schlagwort(e): Zulassungsantrag/Sonstiges gamigo AG veröffentlicht Anleihen-Prospekt und beantragt die Zulassung ihrer Anleihen an der Nasdaq Stockholm 06.12.2018 / 14:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 06.12.2018 gamigo AG veröffentlicht Anleihen-Prospekt und beantragt die Zulassung ihrer Anleihen an der Nasdaq Stockholm Die gamigo AG ("gamigo") hat am 11. Oktober 2018 eine vorrangig besicherte Unternehmensanleihe in Höhe von EUR 32.000.000 mit einer Aufstockungsoption auf insgesamt bis zu EUR 50.000.000 vorwiegend auf dem schwedischen und kontinental europäischen Anleihenmarkt platziert. Die Anleihen mit ISIN SE0011614445 werden mit einem jährlichen variablen Kupon in Höhe von 7,75% p.a. (über dem 3-Monats EURIBOR mindestens 0.00 Prozent) verzinst und werden am 11. Oktober 2022 fällig. gamigo hat die Zulassung der Unternehmensanleihen zum regulierten Markt an der Nasdaq Stockholm beantragt. Die Anleihen werden alsbald zum Handel an der Nasdaq Stockholm zugelassen. In diesem Zusammenhang hat gamigo einen Prospekt vorbereitet. Der Prospekt wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde ("FI") gemäß dem Gesetz über den Handel mit finanziellen Instrumenten (Sw. lag (1991:980) om handel med finansiella instrument) genehmigt und registriert. Der Prospekt wird auf der FI website ( www.fi.se) und der gamigo website ( www.gamigo.com) abrufbar sein. gamigo ist verpflichtet, diese Information gemäß der EU-Marktmissbrauchsrichtlinie (596/2014/EU) und dem Wertpapiermarktgesetz zu veröffentlichen. Diese Informationen wurden zur Publizierung am 06.12.2018 um 14:15 Uhr durch die angegebene Kontaktperson veröffentlicht. Für weitere Informationen kontaktieren Sie: Remco Westermann, CEO +49 40 411885206 ir@gamigo.com Emittentin: gamigo AG Behringstraße 16 B 22765 Hamburg Deutschland Email: info@gamigo.com Tel: +49 (0)40 411 885 0 Web-Seite: www.gamigo.ag 06.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: gamigo AG Behringstr. 16b 22765 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40-411 885-0 Fax: +49 (0)40-411 885-255 E-Mail: ir@gamigo.com Internet: www.gamigo.ag ISIN: SE0011614445 WKN: A2NBH2 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt; Stockholm Ende der Mitteilung DGAP News-Service 755177 06.12.2018 CET/CEST ISIN SE0011614445 AXC0159 2018-12-06/14:45