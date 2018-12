Wegen des geplanten Abbaus von 12.000 Stellen wachsen in der Belegschaft von Bayer Wut und Unverständnis. Das gefährdet die Integration von Monsanto - und den Erfolg des Programms von Konzernchef Werner Baumann.

Eine gute Stunde ist die Betriebsversammlung von Bayer am Montag in Ruhe und Frieden verlaufen. Dann aber, so berichten es Teilnehmer, bricht es aus einer Mitarbeiterin am Standort Leverkusen heraus. Sie greift Konzernchef Werner Baumann lautstark frontal an: "Können Sie eigentlich noch ruhig schlafen, und freuen Sie sich auf Weihnachten?"

Vier Tage zuvor hatte der Bayer-Boss den Abbau von weltweit 12.000 Stellen verkündet, in den kommenden drei Jahren fällt damit jeder zehnte Arbeitsplatz weg. Nun steht Baumann auf einer Bühne in der Bürgerhalle Wiesdorf im Zentrum Leverkusens. Dort, wo sonst Tierausstellungen, Karnevalssitzungen und Vereinsfeste stattfinden, stellt er sich den Fragen der Belegschaft, per Video werden seine Erklärungen an acht deutsche Bayer-Standorte übertragen. Baumann antwortet sachlich, sagt, dass ihm die Entscheidungen nahegingen. Und dass er sicher schon schönere Weihnachtsfeste erlebt habe. Der Konzernchef habe nachdenklich gewirkt, sagen Teilnehmer.

Auf Mitgefühl darf er kaum hoffen. Viele Mitarbeiter seien wütend, sagen Betriebsräte, das Sparprogramm stoße oft auf Unverständnis, und die Motivation sei gesunken. Widerstand und Resignation könnten aber nicht nur den Erfolg von Baumanns radikaler Effizienzkur gefährden. Sie dürften auch die anstehende Integration des Milliardenzukaufs Monsanto deutlich erschweren.

Die macht Baumann derzeit schon mehr als genug Ärger. Zwei Tage nach der Betriebsversammlung stellte er sich am Mittwoch in London den Fragen internationaler Finanzanalysten. Auch bei diesem Termin ist die Stimmung gespannt. Seit ein Gericht in den USA Bayer in einem Fall erstinstanzlich verurteilt hat, wegen einer angeblich durch den Unkrautvernichter Glyphosat verursachten Krebserkrankung Schadensersatz zu zahlen, hat die Bayer-Aktie rund ein Drittel ihres Wertes verloren. Bayer hat Berufung eingelegt. Baumann will Skepsis vertreiben, verspricht für die nächsten Jahre Umsatzsteigerungen von vier Prozent, das Betriebsergebnis soll im Schnitt um neun Prozent zulegen, das Agrargeschäft bis 2022 eine Marge von 30 Prozent, die Pharmasparte gar 35 Prozent erreichen. Am Ende applaudieren die Analysten.

Sogar die Rentner haben Angst

Seine ehrgeizigen Ziele wird er aber nur erreichen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...