Der DAX gibt heute die Richtung vor, der Kurs bewegt sich weiter nach unten und hat die 11.000-Punkte-Marke unterschritten. Die SAP-Aktie befindet sich ebenfalls im Rückwärtsgang und verliert am Vormittag mehr als 2 %. Neue Unsicherheiten hat es am Markt eigentlich nicht gegeben, weiterhin belasten der Handelsstreit und der Brexit. Trotzdem könnte nun der laufende Aufwärtstrend in Schwierigkeiten geraten.

Aktuelle Meinungen zur Aktie: Verkaufssignal aus Slow Stochastik drückt auf den Kurs! ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...