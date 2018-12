Die Aktie der Deutschen Börse ist unter den gleitenden Durchschnitt (200) gefallen. Das ist nicht die erste Unterschreitung in diesem Jahr, sodass hieraus keine große Gefahr erwächst. In den vergangenen Wochen ist der Kurs der Deutschen Börse-Aktie immer mal wieder nach oben durch den gleitenden Durchschnitt geschossen, dann aber wieder nach unten abgedriftet. Der Relative Stärke Index hat sich eigentlich im gesamten Jahr sehr konstant gezeigt. Die Linie ist kaum in einen der beiden Extrembereiche ... (Maximilian Weber)

