Warum scheitern so viele Unternehmen an Innovationen? Wie können Manager die Lust auf Neues fördern? Alexander Osterwalder, einer der weltweit gefragtesten Innovationsberater, gibt Antworten.

Herr Osterwalder, warum tun sich Unternehmen mit Innovationen so schwer?Es ist schon seit Jahrzehnten bekannt, dass Unternehmen ambidexter sein müssen, also gleichzeitig effizient und flexibel. Aber erst seit ein paar Jahren hat sich etwas Entscheidendes geändert: Der Druck von außen ist viel höher, jetzt wirklich etwas zu verändern und neue Ideen zu entwickeln - weil ansonsten Geschäftsmodelle bedroht sind. Aber eine ganze Organisation darauf auszurichten, dass sie mehr Innovationen entwickelt, fällt vielen immer noch schwer.

Innovationen planen - ist das nicht ein Widerspruch in sich?Auf keinen Fall. Ich halte es eher für einen Mythos, dass neue Ideen schlagartig vom Himmel fallen. Brainstormings, Kreativitätsworkshops und Hackathons sind schön und gut, bringen letztendlich aber gar nichts, wenn die Angestellten keinen Raum für Experimente haben und ihre Ideen nicht ausreichend getestet werden. Kreativität braucht Struktur. Natürlich ist nicht jeder gleich begabt, aber man kann die Lust auf Neues fördern. Insofern glaube ich: Innovation ist planbar.

Wenn ständig über innovationsbremsende Führungskräfte gemeckert wird - enthebt das nicht die Angestellten aus ihrer Verantwortung?Natürlich sind beide Seiten gefragt. Aber ich bin überzeugt: Den meisten Unternehmen mangelt es nicht an innovativen Mitarbeitern. Vielmehr mangelt es den innovativen Mitarbeitern an einem Raum, in ...

