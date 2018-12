Brüssel (ots) -



Das Uhrenwerk Weimar und die Vertretung des Freistaates Thüringen bei der EU haben am Mittwochabend (5.12.) gemeinsam das erste Skatturnier in der europäischen Hauptstadt Brüssel organisiert. Rund 40 Teilnehmer reizten und spielten einen Abend lang um den Großen Preis des Ministerpräsidenten, einen signierten Wanderführer.



Die Skatkarten wurden von der ASS Altenburger Spielkartenfabrik zur Verfügung gestellt. Im ostthüringischen Altenburg wurde das Spiel vor etwa 200 Jahren erfunden. Es ist durch die deutsche UNESCO-Kommission seit 2016 als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Der ebenfalls in Altenburg beheimatete Deutsche Skatverband e.V. hatte das Brüsseler Skatturnier unterstützt.



Das Teilnehmerfeld setzte sich vor allem aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Umfeld der EU-Institutionen zusammen. Das Uhrenwerk Weimar, vertreten durch den Geschäftsführenden Gesellschafter Thomas Philipp Reiter, konnte aus Anlass des Turniers seine erste Armbanduhrenkollektion in der Thüringer Landesvertretung in Brüssel vorstellen. Der Wunsch nach einer Wiederholung des Turniers im kommenden Jahr ist bereits da.



