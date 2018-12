Die gerichtliche Auseinandersetzung eines Konsortiums unter Federführung der österreichischen Strabag AG im Zusammenhang mit dem norditalienischen Autobahnprojekt "Pedemontana" führte Anfang des Jahres zur Inanspruchnahme einer Sicherheit durch die Auftraggeberseite. Aus Sicht des Konsortiums ist diese Inanspruchnahme ungerechtfertigt, daher stellte es am 15.3.2018 einen Antrag auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung gegen die Inanspruchnahme beim zuständigen Gericht in Mailand. Dieser Antrag ist nun in einer schriftlichen Entscheidung, die heute zugestellt wurde, abgewiesen worden, wie Strabag informiert. Das Konsortium wird gegen diese Entscheidung Rechtsmittel erheben sowie alternative Möglichkeiten, die Auszahlung zu verhindern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...