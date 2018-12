Der scharfe Ton im Kampf um den CDU-Vorsitz zeigt, dass der Ausgang völlig offen ist. Vor der Abstimmung der Delegierten am Freitag wird deshalb auch um Abläufe gekämpft, die verschiedenen Kandidaten Vorteile verschaffen könnten.

Eins ist sicher: Die scheidende Parteivorsitzende wird einen feierlichen und harmonischen Abschied erleben. Noch-CDU-Chefin Angela Merkel wird am Freitagmorgen eine längere Rede halten. Und der Applaus der 1001 Delegierten in der Hamburger Messehalle wird vermutlich lange währen. Manche altgedienten CDU-Vorderen schätzen "mindestens 15 Minuten". Die Abgesandten der CDU-Basis werden sich Verschiedenes von der Seele klatschen: Anerkennung für eine allseits respektierte Anführerin und langgediente Kanzlerin, Dankbarkeit für den oft gelungenen Machterhalt für die Union und bei einigen in der Partei auch Erleichterung über das Ende einer Ära, die am Ende als bleiern wahrgenommen werden konnte.

Seit Anfang der 1970er Jahre hat die CDU keine Kampfkandidatur um den Vorsitz mehr erlebt. Unter den drei aussichtsreichen Kandidaten ist die Nervosität groß, ob nun der ehemalige Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz oder die gegenwärtige Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer das Rennen macht. Gesundheitsminister Jens Spahn wird nur ein Achtungsergebnis im ersten Wahlgang zugetraut. Weil der Gewinner aber ...

