Der USD/CAD baut einen Teil seiner starken Gewinne vom 17-Monatshoch ab und so kommt es zu einer Korrektur zur 1,3400, nach dem die Daten der USA und Kanadas veröffentlicht wurden. Die am Donnerstag veröffentlichten Daten zeigen, dass die Beschäftigung im US Privatsektor im November um 179K Arbeitsplätze zugenommen hat, was weniger ist als die Prognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...