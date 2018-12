-------------------------------------------------------------- ISO 50001 Fakten & Fristen http://ots.de/SkI9j6 --------------------------------------------------------------



Mit Erscheinen der deutschen Sprachfassung von ISO 50001:2018 legt die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) ihr Konzept vor, wie Unternehmen den Übergang auf die überarbeitete Norm möglichst reibungslos und sicher bewältigen können. Mit einer Bereitschaftsbewertung, die dem eigentlichen Zertifizierungsaudit vorgeschaltet ist, bewertet die DQS (bit.ly/2BRWbqY) den Projektplan der Organisation für den Übergang sowie die Änderungen, die bereits am Managementsystem vorgenommen wurden. Unternehmen gelangen so zu der Erkenntnis, ob das Managementsystem schon den Anforderungen der Norm entspricht oder ob noch Handlungsbedarf besteht.



Mit ISO 50001-Zertfikaten Kosten sparen



Der sichere Übergang auf die revidierte Norm für Energiemanagementsysteme (EnMS) ist u.a. deshalb wichtig, weil ein gültiges Zertifikat nach ISO 50001 für Unternehmen eine unmittelbare wirtschaftliche Bedeutung haben kann. Das Zertifikat ist Nachweis für die Verbesserung der Energieeffizienz und damit Voraussetzung für Ersparnisse bei der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe. Ein umfassend betriebenes Energiemanagementsystem führt darüber hinaus messbar zu einer effizienteren Energienutzung, zur Einsparung von Energieressourcen und zu einer besseren Umweltleistung. "Mit der revidierten ISO 50001 ist aber auch für Einsteiger der geeignete Zeitpunkt gekommen, ein vollumfängliches Energiemanagementsystem einzuführen und zertifizieren zu lassen", ergänzt Julian König, Projektmanager Energie der DQS GmbH.



ISO 50001 - Fakten und Fristen



ISO 50001 wurde erstmals im Jahr 2011 veröffentlicht und dient Organisationen unabhängig von ihrer Größe und Branche als Grundlage für den Aufbau eines umfassenden Energiemanagementsystems. Die aktuelle, im August 2018 auf Englisch und im Dezember 2018 auf Deutsch erschienene Version ist DIN EN ISO 50001:2018. Sie schafft bei einer nunmehr größeren Klarheit der Anforderungen und Definitionen einen zeitgemäßen Rahmen für die fortlaufende Verbesserung der Energieeffizienz.



Zertifizierte Unternehmen müssen den Umstieg auf die revidierte Norm bis zum 19. August 2021 vollzogen haben. Audits nach der "alten" ISO 50001:2011 dürfen aber schon ab 20. Februar 2020 nicht mehr durchgeführt werden. Die wichtigsten Änderungen nach der Überarbeitung sowie Informationen zu den Übergangsfristen stellt die DQS auf ihrer Webseite unter http://bit.ly/2zJYJFV zur Verfügung.



DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen



Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste und weltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungs-stelle durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sind auch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowie die deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an der DQS beteiligt.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert als einziger großer Zertifizierer auf die Auditierung und Zertifizierung von Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen. Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzielte die Gruppe 2017 einen Jahresumsatz von rund 145 Millionen Euro.



Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60 Ländern und 63.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 130 Ländern repräsentieren alle Branchen: Schwer-punkte bilden die Bereiche Automotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metall-industrie, Chemische Industrie, Dienst-leistung, Lebensmittel, Gesundheits- und Sozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation. (Stand 11/2018)



