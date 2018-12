Der Krypto-Markt liegt am Boden. In einem der größten Crash der letzten zehn Jahre hat der Bitcoin innerhalb eines Jahres rund 80 Prozent an Wert verloren, andere prominente Coins wie Bitcoin Cash oder Ethereum sind noch tiefer gefallen. Für Bitcoin-Cash-Verfechter Roger Ver ist das allerdings kein Grund für Pessimismus.

Den vollständigen Artikel lesen ...