Die Wall Street gibt zur Börseneröffnung deutlich nach. Die Verhaftung einer chinesischen Managerin gilt vielen Anlegern als Menetekel einer kommenden Rezession.

Die Wall Street gibt nach dem gestrigen Börsenfeiertag deutlich nach. Der Dow Jones eröffnete den Handel am Donnerstag mit einem Minus von 1,7 Prozent. Bereits am Dienstag hatte der Leitindex etwa drei Prozent nachgegeben.

Beobachter rechnen im Tagesverlauf mit einem deutlichen Ausverkauf für US-Aktien. Darauf deuten unter anderem die Futures auf den US-Aktienmarkt hin, die zuletzt deutlich nachgegeben hatten.

Die Zukunftswetten auf den Leitindex S&P 500 sanken in London gegenüber dem vergangenen Schlussstand um bis zu 1,9 Prozent. Zuletzt rechneten Investoren immer noch mit einem Abwärtsschritt von 1,1 Prozent. An der Futures-Börse in Chicago gaben die Terminkontrakte sogar so stark nach, dass der Börsenbetreiber CME das Handelsgeschäft zeitweise pausieren musste, wie ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg erklärte.

Am Dienstag hatten sich an der Wall Street unter den Anlegern erste Rezessionssorgen breit gemacht. Der Leitindex Dow Jones verlor bis zum Handelsschluss 3,1 Prozent auf 25.027 Punkte. Am Montag hatte er noch gut ein Prozent hinzugewonnen. Der S&P 500 fiel 3,2 Prozent auf 2700 Punkte, der Technologie-Index Nasdaq-Composite gab sogar um 3,8 Prozent auf 7158 Punkte nach.

Am Mittwoch blieben die Wall Street und die Technologiebörse Nasdaq zum Gedenken an den am 30. November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...