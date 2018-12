Allerdings erfolgte die Festnahme bereits am 01. Dezember wie die Zeitung "The Globe and Mail" berichtet. Doch erst heute wird es als Grund der Abverkäufe genommen.

Unter 10.930 Punkten nimmt der DAX Kurs auf 10.700 Punkte und tiefer auf 10.400 Punkte. Wobei zu beachten ist, dass der DAX kurzfristig bereits stark überverkauft ist! Und die nach oben zahlreichen offenen Gaps sollten auch wieder geschlossen werden dürften!

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatoren short.

DAX bei 10.880 Punkten.

Unter 11.000 Punkten weitere Kursabgaben Richtung 10.400 und 10.000 Punkte erwartet!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

Gebert-Börsenindikator (Dezember)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat November: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Monatschart: DAX bricht unter 11.000 Punkte ein. Damit dreht ...

