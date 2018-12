Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -



Sonata Software gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von Scalable Data Systems mit Sitz in Brisbane, Australien, unterzeichnet hat. Scalable Data Systems ist ein hoch angesehener Anbieter von Unternehmenslösungen auf dem australischen Markt, der auf eine mehr als 25-jährige Geschichte zurückblicken kann und sich einen soliden Ruf als Microsoft Dynamics 365-F&O-Lösungsanbieter für branchenführende Kunden in Australien aufgebaut hat, insbesondere in den Bereichen Fertigung sowie Großhandel und Distribution. Scalables firmeneigenes, selbstentwickeltes IP für CTRM im Rohstoffhandel hat sich inzwischen weltweit einen marktführenden Ruf erworben, und dem Microsoft Gold Partner und ISV Partner weitere Anerkennung verschafft.



Sonata Software ist darauf fokussiert, mit seiner einzigartigen Platformation-Methodologie, seinen durchgängigen digitalen Plattformen und seiner Ausrichtung als strategischer Partner von Microsoft bei seinen Initiativen zur digitalen Transformation, die auf die Dynamics 365 Cloud-Lösung aufbauen, als bevorzugter Digital Transformation-Partner für Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Vertrieb, Fertigung und Reiseindustrie zu fungieren.



Sonata hat in der Vergangenheit bereits den in den USA ansässigen Dynamics 365-Partner IBIS übernommen, besitzt eigenes geistiges Eigentum wie z. B. die digitale Retail-Plattform Brick & Click und seine digitale Plattform für das produzierende Gewerbe und den Verbrauchsgütersektor Modern Distribution, und verfügt nun mit Scalables Commodity-IP über erweiterte Lieferkettenfähigkeiten, die sich auf die Fertigungs- und Vertriebsindustrie konzentrieren.



Srikar Reddy, Managing Director und CEO von Sonata Software, kommentierte die Übernahme wie folgt: "Scalable Data Systems bietet Sonata im Hinblick auf Microsoft Dynamics 365 Fähigkeiten und Ressourcen von großem Wert. Sonata erhält damit zusätzliches IP und geografische Reichweite, was der Strategie, sich mit Core-IP in den verschiedensten Branchen und globaler Präsenz als weltweit führender Anbieter im Microsoft Dynamics 365-Partner-Ökosystem zu positionieren, deutlich Vorschub leistet und uns insbesondere auf dem australischen Markt zu einem starken Dynamics-Partner macht".



Brett Crew, CEO von Scalable Data Systems, kommentierte, "Sonata ist ein anerkannter Marktführer für Microsoft Dynamics und verfügt über eine hervorragende Erfolgsbilanz, was die Übernahme und Förderung von Unternehmen angeht, um weiteres Wachstum voranzutreiben. Scalable gewinnt mit dieser Transaktion zusätzliche Kompetenz im Microsoft-Tech-Stack und kann damit nun noch größere und breiter angelegte Chancen auf dem Markt wahrnehmen".



Sonata ist ein globales Technologieunternehmen, das erfolgreiche plattformbasierte Initiativen zur digitalen Transformation für den Enterprise-Sektor ermöglicht, um Unternehmen zu schaffen, die vernetzt, offen, intelligent und skalierbar sind. Die Platformation-Methodologie von Sonata vereint Branchenexpertise, Plattformen mit technologischer Exzellenz, Innovation durch Design und Modelle für strategisches Engagement, um Kunden einen langfristigen, nachhaltigen Mehrwert zu bieten. Weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Vertrieb, Reisebranche und Softwareindustrie vertrauen auf das Lösungsportfolio von Sonata, das eigene digitale Plattformen wie Brick & Click Retail Platform©, Modern Distribution Platform© , Rezopia Digital Travel Platform©, RAPID DevOps Platform© und Halosys Mobility Platform© sowie Best-in-Class-Fähigkeiten auf ISV-Digitaltechnologieplattformen wie Microsoft Dynamics 365, Microsoft Azure, SAP Hybris, Cloud Engineering und Managed Services und neue digitale Anwendungen wie IoT, Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Robotic Process Automation, Chatbots, Blockchain und Cyber-Sicherheit umfasst. Die Mitarbeiter von Sonata und Sonatas Systeme sind darauf ausgerichtet, Vordenkerposition, Kundenengagement und exzellente Umsetzung zusammenzuführen, um Business durch Technologie zu verbessern.



