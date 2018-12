München (ots) - Die neue Quiz-Woche bietet wieder viele spannende Paarungen: Los geht's mit den "Schwarzwaldklinik"- Stars Gaby Dohm und Barbara Wussow, bevor sich die Skisprung-Legenden Dieter Thoma und Jens Weißflog einen sportlichen Schlagabtausch um die richtigen Antworten auf amüsante und überraschende Fragen aus zwölf Kategorien liefern. Die Schauspiel-Brüder Felix von Jascheroff und Constantin von Jascheroff treten am Mittwoch zum familiären Wettstreit an, um möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum zu erspielen. Gegen Bösewichte ermitteln diese beiden Schauspieler zuverlässig im "Tatort" - am Donnerstag wollen der Dresdner Kommissariatsleiter Schnabel (Martin Brambach) und sein Kollege, der Dortmunder Hauptkommissar Faber (Jörg Hartmann), beweisen, dass sie auch die kniffligen Quiz-Fälle, die ihnen Moderator Kai Pflaume aufgibt, lösen können. An der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton rätseln zum Wochenende die Sänger Angelo Kelly und sein Bruder Joey Kelly um die Wette.



Interessante Fragen wie diese warten auf die Prominenten: Die Bezeichnung "Kneipe" für Gaststätten entstand, weil ...? - Sebastian Kneipp in seinen Kuren ein warmes Bier empfahl, - diese oft so eng waren, dass zusammengerückt werden musste, - Studenten ihre Saufgelage vor Professoren geheim halten wollten.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 10. bis 14. Dezember 2018 im Überblick: Montag, 10. Dezember - die Schauspielerinnen Gaby Dohm und Barbara Wussow Dienstag, 11. Dezember - die Skisprung-Legenden Dieter Thoma und Jens Weißflog Mittwoch, 12. Dezember - die Schauspiel-Brüder Felix von Jascheroff und Constantin von Jascheroff Donnerstag, 13. Dezember - die "Tatort"-Schauspieler Martin Brambach und Jörg Hartmann Freitag, 14. Dezember - die "Kelly Family"-Sänger Angelo Kelly und Joey Kelly



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



