An Tagen wie diesen, mit einem DAX auf neuem Jahrestief, sehr schwach eröffnenden US-Börsen und einem Run in US-Bonds, werden auch die "guten Jungs" mit verkauft. Aktien, die eigentlich weniger von einer Abkühlung der Konjunktur und einer Vereisung des Klimas im weltweiten Handel betroffen wären. Aktien wie MorphoSys (ISIN: DE0006632003). Ein entscheidender Grund:

Hier ist noch "Speck" drauf, diese Aktie liegt gegenüber Ende 2017 noch gut im Plus. Und gerade dann, wenn stark Long investierte Anleger sich höchst unwohl fühlen, gibt es einem ein besseres Gefühl, wenn man Gewinne mitnehmen kann, statt Verluste realisieren zu müssen. Dass diese Strategie "Gewinne begrenzen, Verluste laufen lassen", genau die Falsche ist, ist wohl jedem klar. Aber es fühlt sich einfach besser an - also tut man es trotzdem. Das bringt die Aktie in eine charttechnisch kritische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...