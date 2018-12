Berlin (ots) -



Halle 4.2 lockt mit den vier publikumsattraktiven Themen Lust aufs Land, Multitalent Holz, Nachwachsende Rohstoffe sowie Wild, Jagd, Natur



Zukunftsforum ländliche Entwicklung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier



Die ländlichen Regionen präsentieren sich auf der Internationalen Grünen Woche Berlin 2019 im starken Viererverbund. Vom 18. bis 27. Januar lockt die Halle 4.2 des Berliner Messegeländes mit ländlichen Angeboten, die im wahrsten Sinne des Wortes Lust aufs Land machen. Die vier Themenbereiche "Lust aufs Land - ländliche Entwicklung", "Multitalent Holz", "Nachwachsende Rohstoffe" sowie "Wild, Jagd, Natur" laden dazu ein, das Landleben mitten in der Großstadt zu genießen.



Die Zukunft des Landlebens steht im Fokus des Zukunftsforums "Ländliche Entwicklung - gemeinsame Aufgabe für Staat und Gesellschaft" am 23. und 24. Januar im CityCube Berlin. Politiker, Wissenschaftler, Unternehmer und Praktiker diskutieren über Her-ausforderungen der ländlichen Regionen, ihre Potenziale als Wirt-schafts- und Lebensräume und erfolgreiche Ansätze für den Erhalt der Lebensqualität. Zu der vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft veranstalteten Fachkonferenz werden unter anderem erwartet: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Dr. Brigitte Mohn, Mitglied des Vorstands der Bertelsmann-Stiftung, und Dr. Reiner Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung.



