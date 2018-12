In sieben Jahren will VW das letzte Modell mit Verbrennungsmotor auf den Markt bringen und investiert plötzlich Milliarden in E-Modelle. Das ist Elon Musk zu verdanken. Zeit für ein Dankeschön an den Tesla-Chef.

Lieber Elon,Weihnachten nähert sich und ich dachte, ich schreibe Dir mal ein paar Zeilen.

Das Jahr war hart für Dich. Es sei das härteste Deines Lebens gewesen, hast Du gesagt. Da waren die langen Nächte mitten in Deiner Model-3-Produktionshölle, Dein aus dem Ruder gelaufener Medikamentenkonsum, Deine leider ziemlich irrwitzigen, weil öffentlichen Überlegungen, Tesla von der Börse zu nehmen, und die anschließenden Ermittlungen der Börsenaufsicht. Schließlich Deine teilweise Entmachtung bei Tesla.

Aber: Elon, der Rocket Man, schüttelte diesen Ballast ab wie die Antriebsstufe einer Rakete und schwang sich zu neuen Höhen empor. Seit kurzem kann Tesla 1000 Model 3 pro Tag produzieren - der Sprung in die Massenfertigung ist geschafft. Wie eifrig hatten die deutschen Autobauer die These verbreitet, Du würdest an dieser letzten Hürde scheitern. Das Model 3 wurde von Auto-Experten in aller Welt zerlegt, seziert, analysiert und dann voller Hochachtung zum besten E-Auto der Welt erklärt, mit einem technologischen Vorsprung von mehreren Jahren vor der gesamten Konkurrenz. Und das teuerste Teil von E-Autos, die Batterie, baust Du 30 Prozent günstiger als der beste Wettbewerber. Deutsche Automanager sagen mir, dass sie das am meisten schmerzt.

Aber das weißt Du ja alles. Warum ich Dir eigentlich schreibe: Ich wollte einfach mal danke sagen für Deinen Tritt in den Allerwertesten deutscher Auto-Manager.Gestern wurde bekannt, dass Volkswagen 2026 das letzte wirklich neue Auto mit Verbrennungsmotor auf den Markt bringen wird. Ab sofort hat jeder Benziner, jeder Diesel ein aufgedrucktes Mindesthaltbarkeitsdatum: Bis 2020 ist ein Verbrenner noch recht frisch, bis 2025 noch genießbar, danach droht Schimmel. Denn wer, bitteschön, kauft 2026 das letzte neue Verbrenner-Modell? Ein Auto, das als technologischer Oldtimer vielleicht schon nach fünf Jahren in Deutschland praktisch unverkäuflich ist? Das nur in technologisch etwas rückständigen Ländern noch Kunden findet, wie heute schon unsere schmutzigen Skandal-Diesel?

Dinge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...