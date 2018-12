Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - EU-Parlament und Ministerrat haben am Mittwochabend eine vorläufige Einigung auf den EU-Haushalt für 2019 erzielt. Dieses Ergebnis soll nächste Woche auf der letzten Plenartagung des Europäischen Parlaments in Straßburg bestätigt werden, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...