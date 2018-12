Das Börsenjahr 2019 neigt sich in großen Schritten wieder seinem Ende entgegen Der Jahresausklang gestaltet sich, so viel steht spätestens seit heute fest, eher schwierig. Werden uns die aktuellen Problemfelder auch ins kommende Jahr begleiten? Wie wirken sich die Themen Brexit, Handelsstreit oder auch der italienische Haushaltskonflikt im kommenden Jahr auf die Finanzmärkte aus? Kommt es in den USA vielleicht zu einer Rezession? Antworten von Thorsten Proettel, W&W Asset Management, bei Börse Stuttgart TV.