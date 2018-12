Mainz (ots) - Samstag, 8. Dezember 2018, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Schöner schenken Weihnachten steht vor der Tür! Was sollen wir bloß verschenken? Comedian Tan Caglar testet Geschenke für Rollstuhlfahrer, Tüftler Manuel Rottmann setzt auf selbst gemachte Präsente. Wie nützlich ist der Schirmhalter für den Rollstuhl? Und welches Geschenk war für Tan Caglar einmal total daneben? Manuel Rottmann baut für die "Aktion Mensch" Sachen, die Menschen mit Behinderung das Leben erleichtern oder den Spaß am Selbstgestalten wecken.



Samstag, 8. Dezember 2018, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Andreas Klinner



Lastenräder und Drive-in-Schalter - Neue Wege für gestresste Paketdienste Entscheidung um den CDU-Vorsitz - Was denkt die Basis über die Wahl? Leben am Existenzminimum - Arme Rentner im reichen München Streit um Digitalpakt - Wer zahlt für die Schulen? Hammer der Woche - Denkmalschutzirrsinn um marode Brücke



Samstag, 8. Dezember 2018, 23.30 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer



Gast: Joachim Löw, Bundestrainer



Fußball-Bundesliga, 14. Spieltag Topspiel: VfL Wolfsburg - Hoffenheim



Bayern München - 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 - Bor. Dortmund Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg SC Freiburg - RB Leipzig Werder Bremen - Düsseldorf (Fr.)



Fußball: 2. Liga, 16. Spieltag Darmstadt 98 - FC Ingolstadt 1. FC Heidenheim - MSV Duisburg Greuther Fürth - Erzgebirge Aue



Sonntag, 9. Dezember 2018, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Adventsbräuche Die Adventssonntage sind etwas ganz Besonderes: Überall brennen Kerzen und funkeln Lichter. Und inmitten der Hektik vor Weihnachten genießen viele die besinnlichen Stunden mit ihren Lieben. "sonntags" berichtet über Adventsbräuche im Erzgebirge sowie über die Situation von Christen in der Türkei und erkundet, warum die Adventszeit für viele Menschen so wichtig ist und welche Rolle christliche Bräuche in unserem Land, aber auch weltweit heute noch spielen.



Sonntag, 9. Dezember 2018, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König



Biathlon: Weltcup in Pokljuka Verfolgungsrennen



Fußball-Story: Revier-Derby FC Schalke 04 - Borussia Dortmund



Fußball-Bundesliga: Nachspiel Rückblick auf den 14. Spieltag



Sport-Medizin: Plötzlicher Herztod Die Ursachen bei Profisportlern



Eishockey: DEL, 26. Spieltag München - Mannheim



