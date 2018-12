Dow Jones beginnt mit -1,6 %, der Nasdaq mit -1,4 %, aber die großen Techs begannen schon mal mit -4 bzw. -5 %, Apple eröffnete mit -7 % und Facebook mit -2 % etc. Das Umsatzvolumen ist etwas geringer als am Dienstag, aber um dazu etwas Genaueres zu sagen, ist es zu früh. Im Vergleich zu Dienstag müssten es etwa 40 Mrd. Dollar Tagesumsatz werden. Das Problem kristallisiert sich immer klarer heraus: Die Redemptions (Rückgaben) der Anleger gegenüber den Fonds erzeugen den Angebotsüberhang, weil die Fonds gezwungen sind, schnellstmöglich Positionen aufzulösen, in vielen Fällen innerhalb von 24 Stunden. Dann wird es ungemütlich. Mithin kurz und bündig:



Unsere Empfehlung, sich von passiven Anlageinstrumenten zu trennen, wiederholen wird. Das gilt auch für die deutsche Szene. Morgen geht es weiter. Wir wünschen Ihnen einen schönen Nikolausabend.



IhrHans A. Bernecker