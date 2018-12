Der kleinste Netzwerker als Nachrichtendienst verfügt über einen relativ sicheren User-Kreis um den Mittelwert von ca. 300 Mio. ständigen oder gelegentlichen Lesern.



TWITTER hat inzwischen eine nachhaltige schwarze Null im Ertrag erreicht, insbesondere über die Werbeschiene. Die "Twitterei" des amerikanischen Präsidenten brachte keine neuen User, aber stabilisierte die genannte User-Zahl. Auch hier geht es also darum: Wie lässt sich mit dieser guten Kundenbindung ein Abonnement vereinbaren? Der Marktwert von nur 23 Mrd. $ wäre dafür der niedrigste Preis, um an diese Kundenzahl heranzukommen. Vermutlich auch über ergänzende Programme von TWITTER mit größerer Bindungskraft. Wir haben bis jetzt alle Höhen und Tiefen von TWITTER mitgefahren. Die technische Ausgangslage unterstreicht die Annahme, dass TWITTER nicht allein bleiben wird. Kaufbasis 30/33 $ ist der Investmentansatz.



