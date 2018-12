Dow Jones - Am Abwärtstrend war Schluss

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average erreichte am Montag das ausgegebene Ziel bei 25.800 Punkten und überschoss temporär sogar. Intraday näherte sich der Index der 26.000-Punkte-Marke, setzte anschließend aber wieder zurück. Am Dienstag fiel der Index stark zurück bis an den EMA200. Dieser wird im heutigen Handel per Downgap unterboten.

Der starke, impulsive Rückfall passt nicht ins Bild einer schnellen Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung. Denkbar wäre eine Dreiecksstruktur bis zum Jahresende, innerhalb derer der Index volatil hin- und herspringt. Die untere Begrenzung bei 24.400 Punkten könnte in Kürze erreicht werden. Dort müssten sich die Käufer zeigen.

Auf der Oberseite trifft der Dow Jones Industrial Average spätestens bei 25.000 Punkten auf eine massive Hürde. Ebenfalls maßgeblich bleibt die Abwärtstrendlinie seit dem Oktoberhoch.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.08.2018 - 06.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 06.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

