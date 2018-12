Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Finanzchef Roland Sackers habe die Teilnehmer an die hauptsächlichen Wachstumtreibers des Biotech-Unternehmens erinnert, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese sollten die Prognose für das Wachstum aus eigener Kraft im Jahr 2020 stützen./bek/la Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2018-12-06/16:50

ISIN: NL0012169213