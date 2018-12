Aarau (awp) - Der Bankrat der Aargauischen Kantonalbank (AKB) hat Simon Leumann in die Geschäftsleitung gewählt und überträgt ihm per 1. April 2019 die Leitung des neu geschaffenen Bereichs Digitalisierung und Infrastruktur.Leumann sei eine Führungsperson mit ausgewiesener Erfahrung in den Bereichen IT und Digitalisierung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...