(shareribs.com) London 06.12.2018 - Die Metallpreise bewegen sich in London am Donnerstag wieder deutlich nach unten. Die Festnahme einer Huawei-Managerin könnte die jüngste Entspannung zwischen China und den USA zunichtemachen. Die Märkte befinden sich weiterhin in einer angespannten Situation. Auf den anfänglichen Optimismus nach dem G20-Gipfel macht sich zunehmend Ernüchterung breit, da wenig Substantielles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...