Der Bankrat der Aargauischen Kantonalbank (AKB) hat anlässlich

seiner Sitzung vom 6.12.2018 Simon Leumann in die Geschäftsleitung

der AKB gewählt. Damit übernimmt Simon Leumann per 1. April 2019 die

Leitung des Bereichs Digitalisierung und Infrastruktur. Der

Geschäftsbereich wurde per 1.9.2018 geschaffen, um die digitale

Weiterentwicklung der Bank auf Geschäftsleitungsebene zu verankern

und die strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen dafür zu

schaffen. "Mit der Wahl von Simon Leumann setzt die AKB auf eine

Führungsperson mit ausgewiesener Erfahrung in den Bereichen IT und

Digitalisierung", meint Dieter Egloff, Bankratspräsident der

Aargauischen Kantonalbank, zur Wahl des neuen Bereichsleiters. Die

AKB zeigt sich überzeugt, dass Simon Leumann das

Geschäftsleitungsgremium der AKB optimal ergänzen und verstärken

wird.



Das neue Geschäftsleitungsmitglied verfügt über langjährige

strategische und operative Erfahrung aus Führungsfunktionen bei einer

Schweizerischen Universalbank. Unter anderem verantwortete Simon

Leumann auf Geschäftsleitungsebene die gesamte IT-Planung und

IT-Infrastruktur und leitete anspruchsvolle Projekte auf

Unternehmensstufe. Erfahrungen in der Kundenberatung und im

Kreditmanagement einer Bank sowie als Wirtschaftsprüfer bei einem

grossen Prüfungsunternehmen runden das Karriereprofil von Simon

Leumann ab.



Dieter Egloff, Bankratspräsident der AKB zur Wahl von Simon

Leumann: "Simon Leumann verfügt über grosse Erfahrung in der

Umsetzung von anspruchsvollen IT- und Infrastrukturprojekten. Seine

Aufgabe wird es sein, die digitale Entwicklung der AKB strategisch

und operationell weiter voranzutreiben".



Simon Leumann hat an der Universität Basel Wirtschaft mit

Abschluss lic. rer. pol. studiert. Er verfügt zusätzlich über einen

Abschluss als eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer. Simon Leumann ist 42

Jahre alt, verheiratet, Vater von 2 Kindern und wohnt mit seiner

Familie in Nuglar, Kanton Solothurn.



