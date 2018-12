Verbraucher fordern mehr Bio, Investoren mehr Rendite, Aktivisten mehr Umweltschutz. Nestlé hat den Anschluss verloren und weiß keine Antwort auf die große Frage: Wie wollen wir uns künftig ernähren?

Die Revolution steckt in zwei kleinen Päckchen. Sie sind durchsichtig, zehn mal zehn Zentimeter groß, liegen auf einem Tisch in einem unterirdischen Forschungslabor am Genfersee und enthalten ein weißes Pulver. Ein wenig erinnern sie an etwas zu groß geratene Rauschgifttütchen. Und irgendwie sind sie das ja auch: Aufputschmittel für einen müden, matten Riesen. Drogen für Nestlé.

Die Tütchen enthalten das neue Wundermittel des Schweizer Lebensmittelkonzerns - hohlen Zucker. Aufwändig haben Nestlés Ingenieure die Kristalle dazu durchlöchert wie einen Schweizer Käse: Die Oberfläche des Zuckers liefert den gewohnten Geschmack, sein Inneres ist frei von Kalorien. So lässt sich der Gehalt von Frühstücksflocken, Schokoriegeln und Kakaogetränken um ein Drittel reduzieren. Weniger Salz und Zucker, mehr "simple Zutatenlisten, mehr Bio, mehr vegetarische und vegane Lebensmittel", sagt Stefan Palzer, das sei es, was Nestlé jetzt brauche.

Der habilitierte Ingenieur, Chief Technology Officer im Range eines Vorstandes, steht in der Nestlé-Versuchsküche am Hauptsitz des globalen Konzerns in Vevey, ein in den Berg gebautes Labyrinth aus Laboren und Proberäumen. Ihr Herzstück: eine Minifabrik im Format 1:100, in der die Forscher neue Rezepte unter Realbedingungen testen und produzieren. Palzer, ein Mann in grauem Anzug und mit Seitenscheitel, forscht seit fast 20 Jahren für Nestlé und bricht dennoch mühelos mit der Selbstgewissheit seines Arbeitgebers, der Arroganz des Marktführers: Man müsse "besser, schneller, effizienter" auf Trends reagieren. Es brauche "echte Innovationen" und: "Produkte anzupassen alleine genügt nicht mehr."

Ambitioniert oder selbstzufrieden?

Die Region um Genf und Lausanne ist seit der Reformation reich an Umstürzen und Revolutionen gewesen. Aber was Nestlé hier einläutet, das ist eine Zeitenwende, die den Ernährungsalltag der Menschen weltweit betrifft. Die Schweizer sind der größte Lebensmittelproduzent des Planeten, verkaufen eine Milliarde Produkte - pro Tag. Seit mehr als 20 Jahren steigt die ausgeschüttete Dividende. Und seit mehr als 150 Jahren, seit Henri Nestlé, ein Schweizer Apotheker deutscher Herkunft, 1867 den ersten Muttermilchersatz der Welt erfand, ging es für sie immer nur aufwärts. Viele seiner Produkte sind Klassiker der Alltags- und Konsumgeschichte: der lösliche Nescafé, der Maggi-Brühwürfel, die Nespresso-Kapsel. Mit jeder Übernahme, mit jedem neuen Produkt wuchs Nestlés Reich und Macht - und Selbstzufriedenheit. Die Schweizer vertreiben über 2000 Marken, beschäftigen 330.000 Mitarbeiter, liefern Wasser und Schokoriegel bis in die letzten Winkel des Amazonas und des Kongos. Allein die Sympathie seiner Kunden hat Nestlé sich nie einkaufen können. Der Konzern gilt vielen in Europa als zu fett, zu dick, zu böse; man verbindet mit ihm Palmöl und Regenwaldrodung, Zucker und Adipositas, Wasserknappheit und Massenabspeisung.

Kann die Wende also gelingen? Zwar lassen die letzten Quartalszahlen Nestlé hoffen, doch insgesamt geht es abwärts. Der Umsatz ist seit 2008 um 20 Prozent auf 90 Milliarden Franken gesunken; der Gewinn, zuletzt fast neun Milliarden, seit 2014 rückläufig; die operative Rendite auf dem schlechtesten Stand seit zehn Jahren. Vor allem beim Wachstum reißen die Schweizer seit Jahren die selbst gesteckten Ziele von fünf bis sechs Prozent. Konzernchef Mark Ulf Schneider wird nun in die Zange genommen: Third Point, ein aktivistischer Fonds, drängt auf Entflechtung. Die Kunden verlangen mehr Bio. Greenpeace verurteilt die Plantagenwirtschaft, Foodwatch die Dickmacher im Nestlé-Portfolio. Die Politik droht, noch vor Weihnachten will die Bundesregierung einen Anti-Zucker-Plan auf den Weg bringen, die Grünen bereiten eine "nationale Reduktionsstrategie für Zucker, Salz und Fett" vor. Zu allem Überfluss verschärft der Handel den Preiskampf, zeigt sich die Konkurrenz innovationsbereiter.

Kurzum: Nestlé droht den Anschluss zu verlieren - und damit auch die Deutungshoheit über eine der wichtigsten Zukunftsfragen: Wie wollen wir uns künftig ernähren?

Ein paar Ideen

Steffen Kindler hat da ein paar Ideen, als er hinter das Pult in der Villa Merton in Frankfurt-Bockenheim tritt und vor den dortigen Business-Club: Frauen und Männer in edlen Kostümen und dunklen Anzügen, mit altem Geld und neuen Ideen. Es gibt rosa gebratenes Roastbeef und Kürbispüree, dazu Weißwein - und den Finanzvorstand von Nestlé Deutschland, der von den fünf "Game Changern" des Geschäfts berichtet. Erstens: die neue Bedeutung des Essens. Öko, vegan, glutenfrei - das werde heute erwartet und sei "eine große Herausforderung für uns", sagt Kindler. Ebenso wie, zweitens, der Vertrieb: online oder offline, Lieferservice oder Supermarkt - alles viel komplexer als früher. Drittens der Einkauf, die Rohstoffe, die Lieferkette: Dazu müsse man heute "eine Geschichte erzählen". Schließlich die Digitalisierung, Punkt vier, sie wirke für alles wie ein "Brandbeschleuniger", begünstigte neue, dezentrale, regionale Anbieter: "Die Markteintrittsbarriere ist viel geringer."

Und dann sei da, fünftens, natürlich, das große Thema der Glaubwürdigkeit. Deutschland zeichne sich durch eine aktive, kritische Öffentlichkeit aus, die jeden Lebensmittelskandal auf der Welt registriere, ganz gleich, ob Nestlé etwas damit zu tun habe oder nicht. Mit der Folge, dass sich viele Menschen von den Nahrungsmittelmultis abwendeten. "Wir wollen das ändern, öffnen uns, zeigen Journalisten unsere Fabriken, sprechen mit Konsumenten, haben einen NGO-Beirat", sagt Kindler.

Gerecht oder effizient?Doch was hilft's, wenn zugleich die Investoren den Druck erhöhen, allen voran Daniel Loeb. Im Sommer 2017 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...