Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Donnerstagshandel tiefrot beendet und damit den Abwärtstrend der Vortage verstärkt fortgesetzt. Der SMI startete unter 8'900 Punkten und durchbrach 8'800 und 8'700 Punkten ohne nennenswerten Widerstand. Das Minus von mehr als 3 Prozent ist der grösste Tagesverlust des Leitindex seit dem 24. Juni 2016, dem Tag nach dem Brexit-Referendum in Grossbritannien. Gegenüber dem Hoch vom Montag bei 9'169 Punkten hat der Leitindex rund 5,6 Prozent verloren.

Die Unsicherheitsfaktoren Brexit, Italien-Haushalt und der Handelskonflikt China-USA belasteten die Märkte. Die Furcht vor einer erneuten Eskalation wurde durch die Verhaftung der Huawei-Finanzchefin in Kanada aufgrund eines Haftbefehls aus den USA geschürt. Die Strafzölle würden zunehmend ihre lähmende Wirkung auf die Weltwirtschaft entfalten, ohne dass die Länder einlenken, die eigentlich mit diesem Druckmittel zum Einlenken gebracht werden sollten, kommentierte ein Händler. Sorge bereitet auch die US-Konjunktur. So ist die Beschäftigung in der Privatwirtschaft im November schwächer gestiegen als erwartet. Das Handelsbilanzdefizit war mit -55,5 Milliarden Dollar grösser als erwartet. Die anderen teilweise freundlichen Zahlen zeigten keine Wirkung.

Der Swiss Market Index (SMI) sackte um 3,13 Prozent auf 8'660,03 Punkte ab und schloss auf einem Tagestief. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab derweil 3,38 Prozent auf 1'330,70 Zähler ab und der breite Swiss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...