Tagesausblick für 07.12.: Ausverkauf an den Börsen. Immoaktien halten dagegen!

Tiefrote Performance so weit das Auge reicht. Heute fiel der DAX knapp vier Prozent und markierte damit den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Verschiedenen Meldungen zufolge wird vor allem der anhaltende Handelskonflikt für den Ausverkauf verantwortlich gemacht. Die US-Barometer eröffneten nach dem gestrigen Feiertag ebenfalls deutlich im Minus und belasteten die europäischen Aktienbörsen zusätzlich. Die Hoffnung auf eine Jahresschlussrally ist damit zunächst dahin.

Am Anleihenmarkt waren Staatspapiere derweil gefragt. So sank die Rendite langfristiger deutscher Staatspapiere auf 0,23 Prozent. In der ersten Oktoberhälfte lag sie noch bei 0,56 Prozent. Bei den 10jährigen US-Staatsanleihen fielen die Renditen in den zurückliegenden vier Wochen von 3,24 auf aktuell 2,84 Prozent. Der Goldpreis stieg im Tagesverlauf über die Widerstandsmarke von 1.240 Punkten.

Unternehmen im Fokus

Heute kamen Aktien quer durch fast alle Sektoren unter Druck. Lichtblicke gab es allenfalls im Immobilienbereich. Titel wie Grand City, TAG Immobilien und Vonovia verbesserten sich gegen Trend. Evotec kann einen Teil der gestrigen Verluste wieder aufholen. Carl Zeiss Meditec wird morgen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. In den USA sind die Blicke unter anderem auf US-Techwerte wie Apple, Alphabet und Amazon gerichtet, die heute in den ersten Handelsstunden kräftig abgeben.

Wichtige Termine

Deutschland - Industrieproduktion, Oktober

Europa - BIP Euro-Zone Q3, zweite Schätzung

USA - Arbeitsmarktbericht, November

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Dezember

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 10.790/11.000/11.060/11.270 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.470/10.770 Punkte

Der DAX verlor im Tagesverlauf 437 Punkte auf 10.760 Punkte. In diesem Bereich zeigt sich eine Unterstützung. Ein Rebound bis rund 11.060 Punkte ist somit möglich. Die Lage ist jedoch labil. Kippt der Index unter 10.770 Punkte droht eine weitere Verkaufswelle bis 10.470/10.490 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 23.11.2016 - 06.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.12.2013 - 06.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Barriere in Punkten

Obere Barriere in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX HX4UQK 2,58 10.500 14.200 20.06.2019 DAX HX5GHW 5,14 9.900 12.100 14.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.12.2018; 17:41 Uhr

