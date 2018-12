Jerusalem und Strassburg, Frankreich (ots/PRNewswire) -



Das französische Unternehmen Emosis und Accellix gaben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung über die Gründung eines Joint Venture (JV) bekannt, das beiden Firmen zu gleichen Teilen gehören wird.



EmoCellix wird eine Komplettlösung anbieten, die die neuartigen zytomolekularen Diagnostiktests für Hämostasestörungen von Emosis mit der innovativen Assay-Delivery-Plattform vom Accellix integriert.



Emosis soll seine zytomolekularen Assays zum Gebrauch mit der Delivery-Plattform modifizieren und validieren, während sich das JV um die Vermarktung der Assays kümmert. Accellix soll die Rechte zum Gebrauch von Accellix als Delivery-Plattform für seine Assays an das JV abtreten und Hilfestellung bei der Modifikation der Assays für die Plattform bereitstellen.



EmoCellix wird Point-of-Care-(POC-)Testsysteme für biomedizinische Anwendungen bei der Betreuung von Patienten entwickeln, die unter schweren Hämostase- und Thrombosestörungen leiden. Die Systeme sollen bedienerfreundlich sein und schnelle und aussagekräftige Diagnoseergebnisse liefern.



Das JV wird zu 50 % Accellix und zu 50 % Emosis gehören und Kunden können auch weiterhin nicht integrierte Produkte und Dienstleistungen von Accellix und Emosis beziehen.



Dr. Frederic Allemand, CEO von Emosis, kommentierte: "Die Accellix-Plattform ist die perfekte Ergänzung zu Emosis Vision. Gemeinsam werden wir richtungsweisende Lösungen für die Diagnose von Hämostase- und Thrombosestörungen durch zytomolekulare Tests entwickeln. Wir sind begeistert über die Zukunft dieses Joint Venture. Damit knüpfen wir an die ausgezeichnete Kollaboration an, die wir bei dem Eurostars-finanzierten ClotSeek-Projekt aufgebaut haben."



"Wir freuen uns auf die Vertiefung unserer Partnerschaft mit Emosis und sind überzeugt, dass die Zusammenführung der innovativen Assay-Delivery-Plattform von Accellix und der einzigartigen zytomolekularen Durchfluss-Assays von Emosis in EmoCellix eine Komplettlösung für die On-Demand-Diagnose von Hämostase- und Thrombosestörungen am Behandlungsort hervorbringen wird", sagte Gabi Frei, Ph.D. MBA, VP Product Development bei Accellix.



Informationen zu Emosis



Emosis ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das auf die zytomolekulare Diagnostik von Hämostase- und Thrombosestörungen spezialisiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die klinikorientierte Entwicklung, Vermarktung und Kommerzialisierung erstklassiger On-Demand- und benutzerfreundlicher Assays, Emo-Tests, die standardmäßig auf der rasch wachsenden neuen Generation kosteneffizienter und bedienungsfreundlicher Durchflusszytometer angewandt werden sollen. Emo-Tests unterstützen die ärztliche Entscheidungsfindung in Bezug auf Blutungs- und Gerinnungsvorfälle (bzw. das Risiko solcher Vorfälle) innerhalb eines breiten Spektrums an klinischen Situationen, einschließlich kardiovaskulärer und neurovaskulärer Erkrankungen, Krebs, Schwangerschaft sowie pharmakologischen und nicht-pharmakologischen Therapiemanagements.



Informationen zu Accellix



Accellix ist auf die vollautomatisierte, kosteneffektive, handlungsrelevante zellbasierte Analyse spezialisiert, die 24/7 am Behandlungsort für die verschiedensten Anwendungsfälle zur Verfügung steht. Unser Accellix Analysesystem mit Einweg-Kartusche liefert Ergebnisse in unter 30 Minuten, erfordert minimalen Lernaufwand und kommt ohne biologische Reagenzien, Probenvorbereitung und komplexe Datenanalyse aus. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.accellix.com.



