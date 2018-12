Das britische Pfund legte in der letzten Stunde gegen seine Rivalen zu, nachdem ein Bericht über den Ticker lief, wonach die Berater der britische Premierministerin Theresa May die Möglichkeit eines zweiten Referendums diskutiert hätten, zitiert das Finanzportal Investing.com das Newsportal BuzzFeed News. "Einige Berater von Theresa May haben sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...