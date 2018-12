Straubing (ots) - Die Wahl zu haben, bedeutet auch, die Qual der Wahl zu haben. Die CDU hat sich dafür gefeiert, drei starke Kandidaten für das Amt des Parteichefs zu haben. Gleichzeitig hat dies aber auch die tiefe Spaltung und die Zerrissenheit der Partei nach der Flüchtlingskrise offengelegt. Dass es (...) keinen Favoriten gibt, macht den Reiz des Parteitags aus und garantiert Spannung bis zuletzt, belegt aber auch, dass die CDU selber nicht weiß, was sie will. Die Unsicherheit ist mit Händen zu greifen. Die größte Herausforderung für Annegret Kramp-Karrenbauer oder Friedrich Merz wird es sein, erst einmal diese lähmende Spaltung zu überwinden und die CDU mit sich selber (und der CSU) zu versöhnen. Und Jens Spahn? Er hat alle Zeit der Welt. Er ist erst 38.



