Peking (ots/PRNewswire) - Kürzlich hat die Premiere von THE CHINESE YOUTH, einer neuen, von iQIYI produzierten Varieté-Show auf einer der 3 bekanntesten Video-Streaming-Websites in China emotionale Debatten unter den Netzbürgern Chinas ausgelöst. Eine Teilnehmerin der Show, ein Mädchen namens Hanikzi, erntete leidenschaftliches Lob für ihr attraktives Aussehen und ihre atemberaubende und beeindruckende Interpretation des Tanzes "Ein Traum für Dunhuang". Und der Tag HanikeziIsSoBeautiful#, der in allen wichtigen sozialen Medien in China veröffentlicht wurde, sorgte für heftige Diskussionen. Euphorisch teilten die Menschen ihre Begeisterung für das Mädchen auf allen Plattformen und nutzten im Wesentlichen dafür Gerätebildschirme mit Internetzugang.



In THE CHINESE YOUTH stellen 20 außergewöhnliche junge Menschen die Schönheit der chinesischen Kultur dar. Sie spielen in der Show auf chinesischen Volksinstrumenten, interpretieren klassischen chinesischen Tanz, singen traditionelle Lieder und präsentieren ihre Bühnenshow ganz im chinesischen Stil.



Im ersten Akt der Show singt Liu Feng der Nationalen Akademie für chinesische Bühnenkünste das Lied "Pekinger Jugend" und begleitet sich selbst dazu auf einem traditionellen chinesischen Instrument, dem Sanxian. Der Text beschreibt einige Wahrzeichen von Peking und ist deutlich vom regionalen Pekinger Dialekt und Stil durchzogen. Der Zuhörer fühlt sich bei diesem Lied, als stände er wirklich in einer Pekinger "Hutong" (Gasse). Die Darbietung erntete nach der Übertragung breite Zustimmung.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/794045/THE_CHINESE_YOUTH_show.jpg



