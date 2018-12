Die Nachfrage seitens der Anleger nach Marihuana-Aktien ist im Moment riesig. Anbauunternehmen und Züchter sind in letzter Zeit ins Rampenlicht gerückt, da in Kanada der Handel legalisiert wurde und einige US-Bundesstaaten sowie andere Länder nachzogen. Weil so viele Menschen von überall auf der Welt investieren wollen, haben sich viele Unternehmen mit Börsengängen beschäftigt, sowohl in Kanada als auch in den USA. Nun ist ein Züchter nicht wie der andere, auch wenn allen gemein ist, dass die Nachfrage nach dem Produkt steigt. Doch einige Unternehmen haben innovative Ansätze für den Anbau und die Ernte von Cannabis entwickelt, damit Investoren hoffen können, ...

