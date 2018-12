MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Der US-amerikanische Technologiekonzern Google macht Ernst mit selbstfahrenden Autos und bietet in Phoenix einen Robotaxi-Dienst an. Waymo, eine Unit der Google-Holding Alphabet Inc., startet unter der Bezeichnung Waymo One einen Self-Driving Car Service im Raum Phoenix. Angeboten...

Den vollständigen Artikel lesen ...