St. Louis (ots/PRNewswire) - Fimbrion Therapeutics, Inc. kündigte an, dass Forscher im Rahmen der gemeinsamen Forschungsarbeit mit GSK, eine oral verfügbare Kleinmolekülverbindung für die Behandlung und Vermeidung von Harnwegsinfektionen (UTI) gefunden haben. Das Team von Fimbrion und der Discovery Partnerships with Academia (DPAc) bei GSK begannen ihre gemeinsame Forschungsarbeit im Juli 2016.



Bei der neu entdeckten klinischen Verbindung handelt es sich um ein mannosehaltiges Kleinmolekül, das ein Haftprotein namens FimH innerhalb von Bakterien angreift. Diese neuartige medizinische Verbindung stellt eine neue Strategie für die Behandlung bakterieller Infektionen dar, durch die ein Anhaften der Bakterien, die Harnwegsinfektionen verursachen, an der Blasenwand verhindert wird, wodurch der Körper die Infektion auf natürlichem Weg bekämpfen kann. Da diese mannosehaltige Verbindung die Bakterien nicht abtötet, ist es hiermit unter Umständen möglich, Harnwegsinfektionen ohne das Entstehen einer Resistenz gegen Antibiotika zu behandeln und zu verhindern.



"Wir sind hocherfreut, dass wir diesen Meilenstein in der Verbindungsfindung mit GSK gehen konnten", sagte Dr. Scott Hultgren, Mitbegründer und Vorstandsmitglied von Fimbrion. "Unsere Zusammenarbeit demonstriert die wahre Kraft einer Zusammenarbeit angesichts einer drohenden Antibiotikaresistenz-Krise-diese Zusammenarbeit kombiniert großartige Wissenschaft durch akademische Forschung, die Energie eines unternehmerischen Start-ups und das Know-how sowie die Ressourcen eines weltweit führenden Gesundheitsunternehmens, um eine neue antimikrobielle Therapie zu bieten." Dr. Hultgren ist der Hauptuntersuchungsleiter für die Zusammenarbeit mit GSK und Mitglied der National Academy of Sciences und der National Academy of Medicine.



Die Hauptursache für Harnwegsinfektionen sind gramnegative Bakerien. Behandlungsmethoden für Harnwegsinfektionen und weitere Infektionen, die durch gramnegative Bakterien hervorgerufen werden, wurden aufgrund der Zunahme der Antibiotikaresistenz zunehmend rarer. In den Vereinigten Staaten gibt es jedes Jahr mehr als zwanzig Millionen Harnwegsinfektionen.



Informationen zu DPAC: Discovery Partnerships with Academia (DPAc) ist ein innovativer Ansatz zur Wirkstoffentdeckung. Als Abteilung innerhalb der Forschungs- und Entwicklungsorganisation GSK widmet sich DPAc dem Aufbau hochgradig gemeinschaftlicher Beziehungen mit führenden wissenschaftlichen Forschern für die Entwicklung neuer Medikamente, die einen wirklichen Nutzen für die Patienten haben. Das Konzept ist es, die Einblicke und die Kreativität der wissenschaftlichen Welt mit dem Know-how, den Fähigkeiten und den Ressourcen aus dem Bereich der Medikamentenentwicklung zusammenzubringen, die für die Entwicklung von Medikamenten benötigt werden.



Informationen zu Fimbrion Therapeutics, Inc.: Fimbrion Therapeutics, Inc. ist ein Pharmaunternehmen in St. Louis, im US-Bundesstaat Missouri, das im Jahr 2012 von Scott Hultgren, Ph.D. James Jentka und M.D. Thomas Hooton mit lizenziertem Eigentum der Universität Washington gegründet wurde. Fimbrions Mission ist die Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung antimikrobienarmer, erstklassiger Anti-Virulenzmedikamente für die Prävention und Behandlung ansteckender Krankheiten, die durch Bakterien, u. a. durch medikamentenresistente Bakterienstämme, übertragen werden. Fimbrion verfügt über eine aktive Reihe an antimikrobiellen Strategien zur Bekämpfung von bakteriellen Infektionen. (www.fimbrion.com)



Die Forschung von Fimbrion, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, wurde teilweise durch das National Institue of Allergy and Infectious Diseases der National Institutes of Health unter der Verleihungsnummer R44AI106112 unterstützt. Die Inhalte unterliegen der alleinigen Verantwortung der Verfasser und stellen nicht unbedingt die offizielle Meinung der National Institutes of Health dar.



