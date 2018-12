Seit dem 24. September sind die Aktien des Goldunternehmens Barrick Gold (WKN:870450) um etwa 20 % gestiegen, die Aktien von Randgold Resources (WKN:A0B5ZS) haben seitdem ebenfalls um 20 % zugelegt. Die Wettbewerber konnten laut VanEck Vectors Gold Miners ETF im gleichen Zeitraum aber nur um 3 % steigen - also etwa so wie der Goldpreis. Warum aber schaffen Barrick und Randgold bessere Zahlen als die anderen? Und werden sie diesen Vorsprung aufrecht erhalten können? Der große Tag Die große Nachricht, die für den Anstieg der Aktienkurse von Barrick und Randgold verantwortlich war, bestand in der angedachten Fusion zwischen den beiden ...

