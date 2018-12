Neue Sonar- und GPS-Kombination für die Freizeitfischerei bietet hervorragende Bildgebung, Geschwindigkeit und Schlichtheit

FLIR Systems (Nasdaq: FLIR) kündigte heute Raymarine-Element, eine neue Generation von fortschrittlichen, kombinierten Sonar- und GPS-Displays, an. Mit der preisgekrönten Raymarine-RealVision-3D- und der neuen HyperVision-Sonartechnologie liefert die Element-Serie lebensechte Bilder und hilft, die Anforderungen von Küsten- und Barsch-Fischern mit fortschrittlichen Sonarsystemen, vielseitigen Kartierungsfunktionen und einer äußerst intuitiven Benutzerführung zu erfüllen.

FLIR's Raymarine Element advanced, combination sonar and GPS displays deliver lifelike imaging for coastal and bass fishermen. (Photo: Business Wire)