Der Preisverfall bei den Kryptowährungen hat zahlreiche Krypto-Startups in massive finanzielle Probleme gebracht.

TOP-Meldung Krypto-Crash treibt Software-Entwickler in den Bankrott Das Schweizer Startup ETCDEV GmbH, das die Entwicklung von Ethereum Classic (ETC), einer der Top-20-Kryptowährungen vorangetrieben hat, gab diese Woche bekannt, dass es aufgrund einer Finanzierungskrise den Betrieb einstellen wird. Und ConsenSys von Joseph Lubin, eines der größten Software-Startups für Kryptosysteme mit Sitz in New York, sagte am Donnerstag, dass es seine Belegschaft im Zuge einer Reorganisation um 13 Prozent reduzieren wird. Viele der Krypto-Unternehmen leiden darunter, dass sie einen Teil ihrer Gelder in digitale Assets angelegt haben, sei es in Token im Rahmen von Initial Coin Offerings oder in die führenden Kryptowährungen Bitcoin und Ether. Weil die Preise in diesem Jahr teils um mehr als 90 Prozent eingebrochen sind und ihre digitalen Geldbörsen fast ihren gesamten Wert verloren haben, stellen viele Software-Entwickler fest, dass sie ...

