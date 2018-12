Es ist längst schon kein Geheimnis: Wir alle müssen uns in Sachen Rente und unsere persönliche Altersvorsorge auf die Hinterbeine stellen.

Was heißt das genau? Wenn Sie für Ihr Alter nicht in finanzieller Sicht gut vorsorgen besteht durchaus die große Gefahr, in der Altersarmut zu landen. Während wir dann, wenn wir in den wohlverdienten Ruhestand gehen, nicht immer sagen können, wie unser gesundheitliche Zustand sein wird, sollten wir in Sachen Finanzen nichts dem Zufall überlassen. Doch wie genau kann man für das Alter sparen und welche Geldanlagen sind noch lukrativ? Die Zinsen befinden sich auf einem mehr als niedrigen Level. Genau aus diesem Grund heraus tragen viele Verbraucher die Angst und Sorge in sich: "Zu diesen Zinsen kann man ja nicht mehr ansparen. Was soll noch dabei herausspringen, wenn ich langfristig für mein Alter Geld anlege?" Glauben auch Sie, dass diese Frage berechtigt ist? Wir gehen der Sache auf den Grund. Fakt ist: Die gesetzliche Rente reicht den meisten Menschen vermutlich nicht aus, um ein adäquates Leben im Ruhestand zu genießen. Warum ist die Altersvorsorge ...

