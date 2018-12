CyrusOne Inc. (NASDAQ: CONE), ein weltweit führender Rechenzentrums-REIT (Real Estate Investment Trust), gab heute den Erwerb von 15,5 Hektar Land von der Schiphol Area Development Company N.V. ("SADC"), einem Entwickler von hochwertigen Business Parks im Stadtgebiet Amsterdam, für die Entwicklung eines neuen Rechenzentrumscampus im PolanenPark bekannt. CyrusOne wird bis zu einer Größe von 360.000 Quadratfuß mit einer geschätzten Leistung von 72 MW auf dem Gelände erzeugen. Das Grundstück befindet sich auf dem PolanenPark-Campus der SADC, etwa 16 km westlich des Zentrums von Amsterdam.

"Der Erfolg von CyrusOne wird durch die Fähigkeit und das Engagement unseres Kernteams bei der Nutzung unseres renommierten modularen Designansatzes getrieben, da es sich als die Rechenzentrumslösung erwiesen hat, die den Kunden qualitativ hochwertige Rechenzentrumsprodukte in Rekordzeit und zu niedrigsten Kosten bietet", so Tesh Durvasula, Geschäftsführer Europa, CyrusOne. "Wir freuen uns, unsere Expansion in den Niederlanden in Zusammenarbeit mit dem SADC-Team fortzusetzen, um im PolanenPark einen hochmodernen Rechenzentrumscampus für unsere Cloud- und Unternehmenskunden zu entwickeln."

"Seit mehreren Jahren arbeitet die SADC eng mit der Amsterdam Airport Area und GreenIT Amsterdam zusammen, um international wettbewerbsfähige Angebote für Rechenzentren zu entwickeln. Wir freuen uns, CyrusOne einen Platz anbieten zu können und gleichzeitig zum nachhaltigen Wachstum des Rechenzentrumssektors und der digitalen Wirtschaft beizutragen", so Reinoud Fleurke, Area Development Manager SADC.

Dies ist die zweite große Erweiterungsankündigung für CyrusOne in den Niederlanden. Im Oktober 2018 gab CyrusOne eine Vereinbarung mit Agriport A7 über die Entwicklung von bis zu 270 MW auf einem 83 Hektar großen Campus etwa 40 km nördlich von Amsterdam im Zentrum von Middenmeer bekannt.

Nachhaltigkeit

SADC und die Stiftung Green IT Amsterdam arbeiten seit 2016 bei der Entwicklung nachhaltiger Rechenzentren im MRA zusammen. Das Rechenzentrum im PolanenPark ist nach den neuesten Standards gebaut und gehört zum GreenIT-Projekt CATALYST. In der kommenden Zeit wird CyrusOne gemeinsam mit der SADC, der Gemeinde Haarlem, der Provinz Nordholland, Waternet, Alliander DGO und CyrusOne die Machbarkeit eines Wärmenetzbaus in Haarlem untersuchen. Zu diesem Zweck haben die Parteien eine Partnerschaft im Rahmen des "MRA Heat and Cold"-Programms vereinbart.

Safe Harbor

Über CyrusOne

CyrusOne (NASDAQ: CONE) ist ein wachstumsstarker Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf hochzuverlässige, carrier-neutrale Enterprise-Class-Rechenzentrums-Grundstücke spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet geschäftskritische Rechenzentrumseinrichtungen, die den weiteren Betrieb der IT-Infrastruktur für rund 1.000 Kunden, darunter mehr als 200 Fortune-1000-Unternehmen, schützen und sicherstellen.

CyrusOne erfüllt und übertrifft die aggressiven Speed-to-Market-Anforderungen von großflächigen Cloud-Anbietern sowie die wachsenden Anforderungen an die IT-Infrastruktur des Unternehmens und bietet die Flexibilität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Konnektivität, die das Geschäftswachstum fördern. CyrusOne bietet eine maßgeschneiderte, kundenorientierte Plattform und ist in seinen mehr als 45 Rechenzentren weltweit der vollen Transparenz in den Bereichen Kommunikation, Management und Service Delivery verpflichtet. Weitere Informationen zu CyrusOne finden Sie unter www.CyrusOne.com.

Über SADC und PolanenPark

SADC entwickelt qualitativ hochwertige, zugängliche, (inter)national wettbewerbsfähige Wirtschaftsstandorte in der Metropolregion Amsterdam. Die SADC wurde 1987 von Mitgliedern des öffentlichen und privaten Sektors gegründet, die das wirtschaftliche Potenzial von Stadt und Flughafen durch gemeinsame Anstrengungen nutzen und damit die Wettbewerbsposition der Region im In- und Ausland stärken wollen. PolanenPark ist ein Projekt der SADC-Gemeinde Haarlemmermeer, Provinz Nordholland und RON.

