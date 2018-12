Ein Warnsignal an den Märkten ist die "inverse Zinskurve", die als Signal für einen wirtschaftlichen Abschwung gilt. Noch hat es nicht aufgeleuchtet.

Wie lässt sich eine Rezession vorhersagen? Die Fed San Francisco, der Ableger der US-Notenbank in Kalifornien, hat im März nachgerechnet. Das Ergebnis: Eine sogenannte inverse Zinskurve hat seit 1955 alle neun Rezessionen vorhersagt. Wichtig dabei: Nur ein einziges Mal gab sie Fehlalarm. Die Rezession folgte in der Regel etwa zwei Jahre später - meist war die Inversion da schon wieder vorbei.

Und eine Rezession in den USA erfasst oft auch den Rest der Welt. Kein Wunder also, dass die Märkte nervös werden. Denn zurzeit ist eine inverse Zinskurve nicht mehr weit entfernt. Aber man muss genau hinschauen.

Normalerweise sind die langfristigen Zinsen höher als die kurzfristigen. Wer sein Geld für zehn Jahre verleiht, will mehr haben, als wenn er es nur für kurze Zeit aus der Hand gibt. Die Zinskurve zeigt an, welche Zinsen für welche Frist bezahlt werden. Und invers heißt diese Kurve, wenn die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen.

Am Donnerstag lagen die US-Zinsen für zweijährige Staatspapiere bei 2,7661 Prozent. Die fünfjährigen hatten eine Rendite von 2,7651 Prozent, lagen also knapp darunter. Damit war die Zinskurve in der Mitte minimal invers. Dass es in den Tagen zuvor ähnlich aussah, hat die Anleger verunsichert.

Allerdings wird, wenn um Rezessionssignale ...

