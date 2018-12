"Mittelbayerische Zeitung" zu USA/China:

"Mindestens so sehr wie die Sorge um die Sicherheit oder Einhaltung von Sanktionen wiegt das Interesse der "Amerika-Zuerst"-Regierung, den Vorsprung im Technologie-Wettlauf mit China zu behalten. Wie sehr die USA dabei bereit sind, ihre noch bestehende Übermacht auszunutzen, demonstrierten sie erst kürzlich in dem Kräftemessen mit dem chinesischen Huawei-Konkurrenten ZTE. Die Sanktionen zwangen den Konzern in die Knie. Es bedurfte einer Intervention von Präsident Xi Jinping bei Trump, das Unternehmen vor dem Untergang zu retten."/DP/jha

