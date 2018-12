1 - Vorgaben aus den USA

2 - Vorgaben aus Asien

3 - Ölförderländer verhandeln über Produktionskürzungen

Die Beratungen der 15 Staaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und Nicht-Mitglieder wie Russland gehen am Freitag in Wien weiter. Am Donnerstag blieben die Gespräche ohne Ergebnis.

Ziel ist es, den zuletzt stark gefallenen Ölpreis wieder zu stabilisieren. Entscheidend wird vor allem sein, ob Moskau zu Kürzungen bei der Förderung bereit ist. Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Falih sagte nach stundenlangen Verhandlungen, dass er nicht sicher sei, ob es noch zu einer Einigung kommen werde.

4 - CDU wählt Merkel-Nachfolger

Nach einem wochenlangen Wahlkampf will die CDU am Freitag auf ihrem Bundesparteitag in Hamburg eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger ...

