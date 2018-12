Wie stark kürzen Opec und Russland ihre Produktion? Der Tag in Wien bringt Fortschritte - aber Durchbruch und Einigkeit lassen noch auf sich warten.

Die gute Nachricht: Die Opec drosselt ihre Produktion. Darauf haben sich die Opec-Staaten bei ihrem Treffen in Wien geeinigt. Die eher schlechte Nachricht: Das exakte Ausmaß ist am Donnerstag noch nicht bekannt. Erst am Freitag, wenn die Verhandlungen mit dem Nicht-Opec-Mitglied Russland fortgeschritten sind, ist mit konkreten Ergebnissen zu rechnen.

Diese vagen Vereinbarungen drücken den Ölpreis weiter nach unten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent verlor am Donnerstag in der Spitze fast fünf Prozent und lag deutlich unter der Marke von 60 Dollar.

Am Nachmittag hielt sich der Preis immerhin knapp über dieser Marke. Nach aktuellem Stand dürfte die vereinbarte Förderkürzung geringer ausfallen als von Experten erhofft. Weitere Details sollen auf einer Pressekonferenz am Nachmittag bekanntgegeben werden.

Die Energieminister der Opec beraten über eine Drosselung der Förderung im kommenden Jahr. Am Freitag wird die Opec-Konferenz erweitert, wenn Russland dazu stößt. Seit Oktober sind die Ölpreise um mehr als 30 Prozent gefallen - nur eine deutliche Förderkürzung kann die Preise stabilisieren, äußern Experten.

Akteure wollen unabhängig agieren

Der saudische Ölminister Khalid Al-Falih erklärte am Vormittag gegenüber CNBC, eine Kürzung um eine Million Barrel täglich sei ausreichend. "Ist es mehr als eine Million? Ist es weniger? Wir haben den gesamten Tag heute und einen Teil des morgigen, um das festzusetzen", sagte Al-Falih.

Zwar herrscht Einigkeit darüber, dass eine Förderkürzung grundsätzlich zwingend notwendig ist. "Unser Ziel ist die Herstellung des Gleichgewichts im Markt. Das bedeutet, dass wir die Ölproduktion kürzen müssen", sagte Ecuadors Ölminister Carlos Perez dem Handelsblatt. "Deshalb unterstützen wir den Vorschlag eine Reduzierung der Produktion."

Auf das genaue Ausmaß habe man sich bislang aber nicht einigen können, sagte Al-Falih. Er hoffe darauf, dass bis zum Freitagabend etwas zustande komme. Es sei wichtig, auch Förderstaaten außerhalb der Opec an Bord zu haben. Zuvor hatten fünf Delegierte des Treffens erklärt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...